Тренер Угорщини: Не думаю, що ми маємо щось проти України

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі розповів про ставлення до збірної України напередодні очного матчу в 4 турі Ліги націй (5 жовтня, 21:45).

Слова тренера наводить пресслужба УАФ.

"Думаю, у футболі іноді трапляються епізоди на полі, які можуть спричинити певну напругу. Але, звичайно, Я не думаю, що ми маємо щось проти України, так само як і збірна України та її гравці не мають нічого проти нас.

Обидві команди виходять на поле, щоб здобути три очки, боротися за кожен м'яч у чесний спосіб, і на цьому все. А далі є арбітр, який має ухвалювати правильні рішення. Не думаю, що ми очікуємо від них якоїсь особливої поведінки чи ставлення, так само як і вони не очікують цього від нас", – заявив італійський фахівець.