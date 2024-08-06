Луческу - про роботу в збірній Румунії: Мені не потрібні гроші

Новий головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу заявив, що йому не потрібні гроші, щоб працювати у збірній, до роботи його підштовхнула любов до футболу.

Його слова передає Eurosport.

"Мені не потрібні ні гроші, ні створення певного іміджу, до роботи у збірній мене підштовхнули ті чудові моменти, які я пережив. Моє рішення було зумовлене винятково любов'ю до футболу. Я зроблю все, щоб успішно пройти кваліфікацію на чемпіонат світу. Моя дружина казала мені не братися до цієї роботи. Разван (син Луческу) сказав мені робити те, що я вважаю правильним, і те, що я відчуваю. Мені стало цікаво, тому що це буде нелегко", — сказав Луческу.

Зазначимо, що Луческу вже очолював національну команду Румунії з 1981 до 1986 року. Збірна під його керівництвом зуміла вийти до фінальної частини чемпіонату Європи-1984. Колишній тренер команди Едвард Йорденеску на Євро-2024 вивівРумунію до 1/8 фіналу, де вона розгромно програла збірній Нідерландів.

Румун також тренував українські команди, Шахтар та Динамо. "Гірників" він очолював з 2004 по 2016 рік, під його керівництвом клуб виграв 22 трофеї, один з яких — кубок УЄФА-2008/09. На чолі київського клубу румунський тренер був з 2020 по 2023 рік. За 3 роки у клубі Мірча виграв чемпіонат України, кубок та суперкубок України.