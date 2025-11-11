Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

"Я шокований". Тренер збірної Іспанії прокоментував виключення Ямала зі складу

Олег Дідух — 11 листопада 2025, 14:44
Я шокований. Тренер збірної Іспанії прокоментував виключення Ямала зі складу
Ламін Ямал
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте зізнався, що неприємно здивований тим, що вінгера Барселони Ламіна Ямала виключили зі складу команди на листопадові матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Я шокований. Я ще ніколи не потрапляв у таку ситуацію, і я не вважаю це нормальним. Ти нічого не знаєш, до тебе не надходять ніякі новини… А потім раптово вони повідомляють тобі", – заявив де ла Фуенте.

Нагадаємо, напередодні виклику до збірної Ямал зробив інвазивну радіохвильову процедуру через дискомфорт в області паху – без попереднього узгодження з медичним штабом національної команди.

Враховуючи складність процедури, лікарі ухвалили рішення виключити Ямала зі складу збірної Іспанії на матчі проти Грузії та Туреччини, які мають відбутись 15 та 18 листопада відповідно.

Цього сезону 18-річний хавбек зіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких забив шість м'ячів та віддав шість результативних передач.

Барселона Збірна Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте Ламін Ямал

Луїс де ла Фуенте

Де ла Фуенте – про скарги Фліка на використання травмованого Ямала: Мені це не цікаво
Реал Мадрид, Арсенал, Астон Вілла і навіть Франція: як Країна Басків штампує елітних футбольних тренерів
Він геній, – тренер збірної Іспанії оцінив фантастичний хет-трик Меріно у ворота Туреччини
Де ла Фуенте – про матч з Францією: Я по-справжньому насолоджувався видовищем
Іспанія продовжила контракт зі своїм головним тренером

Останні новини