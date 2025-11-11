"Я шокований". Тренер збірної Іспанії прокоментував виключення Ямала зі складу

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте зізнався, що неприємно здивований тим, що вінгера Барселони Ламіна Ямала виключили зі складу команди на листопадові матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Я шокований. Я ще ніколи не потрапляв у таку ситуацію, і я не вважаю це нормальним. Ти нічого не знаєш, до тебе не надходять ніякі новини… А потім раптово вони повідомляють тобі", – заявив де ла Фуенте.

Нагадаємо, напередодні виклику до збірної Ямал зробив інвазивну радіохвильову процедуру через дискомфорт в області паху – без попереднього узгодження з медичним штабом національної команди.

Враховуючи складність процедури, лікарі ухвалили рішення виключити Ямала зі складу збірної Іспанії на матчі проти Грузії та Туреччини, які мають відбутись 15 та 18 листопада відповідно.

Цього сезону 18-річний хавбек зіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких забив шість м'ячів та віддав шість результативних передач.