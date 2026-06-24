Далич: Не очікував, що проти Панами буде настільки важко

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич поділився враженнями від матчу другого туру чемпіонату світу 2026 року проти Панами.

Слова фахівця наводить пресслужба ФІФА.

"Хочу привітати суперника, який був дуже хорошим і створив нам багато труднощів. Чесно кажучи, я не очікував, що буде настільки важко.

Ми відреагували не найкращим чином, можливо, через тиск, адже нам були дуже потрібні ці три очки. Я радий, що ми змогли виграти 200-й матч Луки Модрича. Він сьогодні зіграв чудово у 40-річному віці. Ми дуже щасливі, що він є в національній команді", – заявив Далич.