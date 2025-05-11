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Турецький тренер, якого сватають в Шахтар, привітав у прямому ефірі вагітні журналістку із Днем матері

Богдан Войченко — 11 травня 2025, 14:35
Скріншот
Турецький тренер, якого сватають в Шахтар, привітав у прямому ефірі вагітні журналістку із Днем матері

Колишній зірковий футболіст Барселони та збірної Туреччини, а нині головний тренер Еюпспора Арда Туран знову привернув увагу не лише футбольними здобутками, а й людяністю.

Під час післяматчевого інтерв’ю він з’явився перед камерою з букетом квітів, який особисто вручив журналістці, що вела розмову.

"Ми чули, що ви вагітні. У житті є речі важливіші за футбол", – з усмішкою та сказав Туран, вручаючи подарунок майбутній мамі.

Цей теплий жест відбувся на тлі святкування Дня матері в Туреччині, тож відео моменту одразу розлетівся мережею, викликавши хвилю захоплення у фанатів.

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Цікаво, що саме зараз Арду Турана активно сватають до Шахтаря, де він може змінити Маріно Пушича на посаді головного тренера.

Раніше повідомлялося, що турецький спеціаліст публічно висловився щодо можливого переходу у Шахтар.

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