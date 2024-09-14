Почеттіно: Нам слід вірити, що ми можемо виграти Чемпіонат світу-2026

Новий головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від Чемпіонату світу-2026 та заявив, що його команда хоче перемогти у цьому турнірі.

Його слова передає Tom Bogert.

"Мій штаб хоче ставити хороший футбол. Щоб переконати наших уболівальників підтримувати нас, важливою є естетика. Ми хочемо грати у хороший, атакувальний футбол. Нам слід вірити, що ми можемо виграти. Не просто виграти матч, а виграти чемпіонат світу. Ми хочемо, щоб гравці з першого дня мислили масштабно", — сказав Почеттіно.

USMNT manager Mauricio Pochettino:



“We need to believe we can win. Not win just a game, but to win the World Cup.



We want players to arrive on day one thinking big.” pic.twitter.com/WlZrO0JeHY — Tom Bogert (@tombogert) September 13, 2024

На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінив Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.

Останнім місцем роботи аргентинського фахівця був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.