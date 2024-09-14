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Почеттіно: Нам слід вірити, що ми можемо виграти Чемпіонат світу-2026

Володимир Кук — 14 вересня, 00:22
Почеттіно: Нам слід вірити, що ми можемо виграти Чемпіонат світу-2026
Маурісіо Почеттіно
Getty Images

Новий головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від Чемпіонату світу-2026 та заявив, що його команда хоче перемогти у цьому турнірі.

Його слова передає Tom Bogert.

"Мій штаб хоче ставити хороший футбол. Щоб переконати наших уболівальників підтримувати нас, важливою є естетика. Ми хочемо грати у хороший, атакувальний футбол.

Нам слід вірити, що ми можемо виграти. Не просто виграти матч, а виграти чемпіонат світу. Ми хочемо, щоб гравці з першого дня мислили масштабно", сказав Почеттіно.

На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінив Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.

Останнім місцем роботи аргентинського фахівця був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.

Збірна США з футболу Маурісіо Почеттіно Чемпіонат Світу 2026

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