Шахтар — Динамо: де дивитися матч УПЛ

У матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) Шахтар зіграє з київським Динамо.

Гра відбудеться у суботу, 11 травня, на стадіоні "Арена Львів". Початок - о 18:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на УПЛ ТБ. Також показ доступний на ОТТ-сервісах MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sports.

Матч у Львові може мати вирішальне значення для визначення переможця сезону-2023/24. Між командами лише 4 бали.

Нагадаємо, Динамо розгромило Колос, а Шахтар не залишив шансів Чорноморцю.