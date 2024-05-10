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Шахтар — Динамо: де дивитися матч УПЛ

Максим Салівон — 10 травня, 10:44
Шахтар — Динамо: де дивитися матч УПЛ

У матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) Шахтар зіграє з київським Динамо.

Гра відбудеться у суботу, 11 травня, на стадіоні "Арена Львів". Початок - о 18:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на УПЛ ТБ. Також показ доступний на ОТТ-сервісах MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sports.

Матч у Львові може мати вирішальне значення для визначення переможця сезону-2023/24. Між командами лише 4 бали.

Нагадаємо, Динамо розгромило Колос, а Шахтар не залишив шансів Чорноморцю.

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