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Енріке: У Жирони фантастичні шанси на вихід у плейоф Ліги чемпіонів

Володимир Кук — 19 вересня, 09:16
Енріке: У Жирони фантастичні шанси на вихід у плейоф Ліги чемпіонів
Луїс Енріке
UEFA

Головний тренер Паріс Сен-Жермен Луїс Енріке прокоментував перемогу над Жироною Віктора Циганкова (1:0) у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає UEFA.

"Початок був трохи повільний. Було важко, ми були недбалі. Не могли віддати легкі передачі. Жирона показала, чому їм вдалося кваліфікуватися в Лігу чемпіонів, чому вони є класною командою. Початок мене не порадував, але в другому таймі я був набагато щасливішим.

У нас були хороші моменти, 2 або 3, ми повинні були забивати, але не змогли. Я не бачив гола. Але ми взяли 3 очки. Вболівальники не переставали нас підтримувати, з першої хвилини і до 90.

Починати з перемоги завжди важливо, незалежно від конкуренції. Ми не можемо судити або передбачити, як ми виступимо, особливо враховуючи складність суперників, з якими ми зіткнемося.

У Жирони фантастичні шанси на вихід у плейоф. Їхнє уявлення про гру дуже чітке, це не підлягає обговоренню. Те, що вони представляють, ідеї, робота їхнього менеджера, немає жодних сумнівів, що вони можуть пройти кваліфікацію", сказав Енріке.

Наступний матч у ЛЧ ПСЖ проведе проти Арсенала Олександра Зінченка. Поєдинок відбудеться 1 жовтня, у Лондоні на стадіоні "Емірейст Стедіум". Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно Енріке заявив, що він є фанатом Жирони та Мічела Санчеса.

Жирона ПСЖ Луїс Енріке Ліга чемпіонів-2024/25

Жирона

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