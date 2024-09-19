Енріке: У Жирони фантастичні шанси на вихід у плейоф Ліги чемпіонів

Головний тренер Паріс Сен-Жермен Луїс Енріке прокоментував перемогу над Жироною Віктора Циганкова (1:0) у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає UEFA.

"Початок був трохи повільний. Було важко, ми були недбалі. Не могли віддати легкі передачі. Жирона показала, чому їм вдалося кваліфікуватися в Лігу чемпіонів, чому вони є класною командою. Початок мене не порадував, але в другому таймі я був набагато щасливішим.

У нас були хороші моменти, 2 або 3, ми повинні були забивати, але не змогли. Я не бачив гола. Але ми взяли 3 очки. Вболівальники не переставали нас підтримувати, з першої хвилини і до 90.

Починати з перемоги завжди важливо, незалежно від конкуренції. Ми не можемо судити або передбачити, як ми виступимо, особливо враховуючи складність суперників, з якими ми зіткнемося.

У Жирони фантастичні шанси на вихід у плейоф. Їхнє уявлення про гру дуже чітке, це не підлягає обговоренню. Те, що вони представляють, ідеї, робота їхнього менеджера, немає жодних сумнівів, що вони можуть пройти кваліфікацію", – сказав Енріке.