Енріке: У Жирони фантастичні шанси на вихід у плейоф Ліги чемпіонів
Головний тренер Паріс Сен-Жермен Луїс Енріке прокоментував перемогу над Жироною Віктора Циганкова (1:0) у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Його слова передає UEFA.
"Початок був трохи повільний. Було важко, ми були недбалі. Не могли віддати легкі передачі. Жирона показала, чому їм вдалося кваліфікуватися в Лігу чемпіонів, чому вони є класною командою. Початок мене не порадував, але в другому таймі я був набагато щасливішим.
У нас були хороші моменти, 2 або 3, ми повинні були забивати, але не змогли. Я не бачив гола. Але ми взяли 3 очки. Вболівальники не переставали нас підтримувати, з першої хвилини і до 90.
Починати з перемоги завжди важливо, незалежно від конкуренції. Ми не можемо судити або передбачити, як ми виступимо, особливо враховуючи складність суперників, з якими ми зіткнемося.
У Жирони фантастичні шанси на вихід у плейоф. Їхнє уявлення про гру дуже чітке, це не підлягає обговоренню. Те, що вони представляють, ідеї, робота їхнього менеджера, немає жодних сумнівів, що вони можуть пройти кваліфікацію", – сказав Енріке.
Наступний матч у ЛЧ ПСЖ проведе проти Арсенала Олександра Зінченка. Поєдинок відбудеться 1 жовтня, у Лондоні на стадіоні "Емірейст Стедіум". Початок – о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, нещодавно Енріке заявив, що він є фанатом Жирони та Мічела Санчеса.