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Енріке – про Жирону: Я їхній фанат, бажаю їм усього найкращого, але не в матчі проти нас

Володимир Кук — 17 вересня, 22:35
Енріке – про Жирону: Я їхній фанат, бажаю їм усього найкращого, але не в матчі проти нас
Луїс Енріке
ФК ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про матч між ПСЖ та Жироною в 1 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає Marca.

"Ніхто не очікував, що вони вперше гратимуть в Лізі чемпіонів, але я бачив усі їхні матчі минулого року. Це одна з найкращих команд, на гру якої варто дивитися.

Я вважаю себе фанатом Мічела Санчеса, і завтра він отримає свою винагороду за гру на легендарному полі. Я сподіваюся, що завтра вони не будуть грати так добре.

У них багато втрат, до п’яти футболістів порівняно з минулим роком. Ми думаємо про себе та про те, як суперник буде адаптуватися. Жирона одна з небагатьох команд, які можуть кинути нам виклик у володінні м’ячем.

Я також фанат Жирони. Мені подобаються молоді тренери, які мають сміливість грати в атаці. Я бажаю їм усього найкращого, але не в матчі проти нас", сказав Енріке.

Зазначимо, що матч ПСЖ – Жирона відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Парк де Пранс". Початок – о 22:00 за київським часом.

Жирона ПСЖ Луїс Енріке Мічел Санчес Ліга чемпіонів-2024/25

Жирона

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