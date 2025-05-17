Тренер Полісся: Ми нічого глобально не міняли після Ашура

Виконувач обов’язків головного тренера Полісся Олександр Максимов прокоментував перемогу 1:0 над Зорею в 29 турі УПЛ.

Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Відчуття позитивні, тому що є перемога. Це те, до чого ми прагнемо. Все супер, хлопці молодці, виконували те, про що ми домовлялися. В тренувальному процесі ми намагалися трошки більше організовувати оборонну гру.

Ми нічого глобально не міняли. До хлопців донесли свої ідеї, те, що ми хочемо бачити на полі. В нашому складі гравці дуже високого рівня, тому вони виконують те, що від них вимагається. Все дуже просто", – заявив фахівець.