Тренер Полісся: Ми нічого глобально не міняли після Ашура
Виконувач обов’язків головного тренера Полісся Олександр Максимов прокоментував перемогу 1:0 над Зорею в 29 турі УПЛ.
Його слова наводить УПЛ ТБ.
"Відчуття позитивні, тому що є перемога. Це те, до чого ми прагнемо. Все супер, хлопці молодці, виконували те, про що ми домовлялися. В тренувальному процесі ми намагалися трошки більше організовувати оборонну гру.
Ми нічого глобально не міняли. До хлопців донесли свої ідеї, те, що ми хочемо бачити на полі. В нашому складі гравці дуже високого рівня, тому вони виконують те, що від них вимагається. Все дуже просто", – заявив фахівець.
Нагадаємо, для Максимова матч проти Зорі був дебютним в УПЛ у ролі головного тренера. Він тимчасово очолив Полісся після звільнення Імада Ашура. До цього він працював із командою U-19 житомирян.