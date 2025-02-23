Тренер Евертона прокоментував скасований пенальті в матчі з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував рішення ВАР скасувати пенальті на останніх секундах матчу 26 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Слова наставника наводить ESPN.

"Я подивився повтор і чітко побачив, як Магвайр стягує футболку з Янга. Рішення, яке було ухвалено на полі, було правильним.

Я дещо здивувався, коли арбітр звернувся за допомогою ВАР, адже там важко було змінити своє рішення. Сьогодні все було не на нашу користь, хоча я й не збираюсь довго про це жалкувати", – розповів Моєс.