Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Евертона прокоментував скасований пенальті в матчі з Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 09:03
Тренер Евертона прокоментував скасований пенальті в матчі з Манчестер Юнайтед
Девід Моєс
Getty images

Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував рішення ВАР скасувати пенальті на останніх секундах матчу 26 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Слова наставника наводить ESPN.

"Я подивився повтор і чітко побачив, як Магвайр стягує футболку з Янга. Рішення, яке було ухвалено на полі, було правильним.

Я дещо здивувався, коли арбітр звернувся за допомогою ВАР, адже там важко було змінити своє рішення. Сьогодні все було не на нашу користь, хоча я й не збираюсь довго про це жалкувати", – розповів Моєс.

Зазначимо, що за підсумками 26 туру Манчестер Юнайтед та Евертон є сусідами по турнірній таблиці, посідаючи 15 та 14 місце відповідно.

В наступному поєдинку "манкуніанці" зустрінуться з Іпсвічем, а на Евертон чекає виїзний матч проти Брентфорда.

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер МЮ Рубен Аморім.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Манчестер Юнайтед Моєс

Чемпіонат Англії, АПЛ

Ми показали недостатній рівень, – Артета прокоментував поразку від Вест Гема
Аморім: Манчестер Юнайтед у першому таймі з Евертоном просто не існувало
У нього поїхала нога: тренер Борнмута відреагував на вилучення Забарного
Асенсіо та Рашфорд принесли Астон Віллі вольову перемогу над Челсі в 26 турі АПЛ
Вилучення та вихід на заміну: Забарний і Зінченко дізналися оцінки за матчі проти Вулвз та Вест Гема

Останні новини