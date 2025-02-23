Тренер Евертона прокоментував скасований пенальті в матчі з Манчестер Юнайтед
Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував рішення ВАР скасувати пенальті на останніх секундах матчу 26 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.
Слова наставника наводить ESPN.
"Я подивився повтор і чітко побачив, як Магвайр стягує футболку з Янга. Рішення, яке було ухвалено на полі, було правильним.
Я дещо здивувався, коли арбітр звернувся за допомогою ВАР, адже там важко було змінити своє рішення. Сьогодні все було не на нашу користь, хоча я й не збираюсь довго про це жалкувати", – розповів Моєс.
Зазначимо, що за підсумками 26 туру Манчестер Юнайтед та Евертон є сусідами по турнірній таблиці, посідаючи 15 та 14 місце відповідно.
В наступному поєдинку "манкуніанці" зустрінуться з Іпсвічем, а на Евертон чекає виїзний матч проти Брентфорда.
Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер МЮ Рубен Аморім.