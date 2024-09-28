Гвардіола – про нічию з Ньюкаслом: Поуп грав блискуче, тому ми взяли лише 1 очко

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував нічию з Ньюкаслом (1:1) та заявив, що воротар "сорок" Нік Поуп провів чудовий матч.

Його слова передає BBC Sport.

"Ми приймали погані рішення, щоб зробити рахунок 2:0. На виїзді з Ньюкаслом завжди важко грати, враховуючи їхні фізичні властивості, і як вони глибоко захищаються. У нас були шанси, але Нік Поуп був блискучим, тому ми взяли лише 1 очко.

Коли ми забили, то грали краще. Ми помиляємося, а після цього граємо краще. Але потім ми знову взяли гру під свій контроль і мали шанси виграти", – сказав Гвардіола.