Тренер Лівого берега: У Першій лізі рівень майстерності інший

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак вважає, що в Першій лізі рівень майстерності відрізняється від рівня Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів на ютуб-каналі "УПЛ-ТБ".

“Ми розчаровані кінцевим результатом, проте нам не соромно за чемпіонат і плей-оф. Дещо вийшло, дещо ні. Ми готувалися як до однієї, так і до другої гри, але не вистачило майстерності. Ми примудрилися пропустити гол, коли Оболонь була вдесятьох. Ось це розчарування.

Хотіли грати в пас, але суперники не давали приймати м’яч, постійно пресингували, сиділи на плечах. Але ми все одно старалися, пробували. А стандартне положення — це нормально, ми над цим працюємо, в чемпіонаті багато забили, але в плей-оф два пропустили. Це жирний мінус. А так спрацювали нормально.

Щоб футболісти додавали, треба більше таких ігор грати. Кожен тиждеть потрібно грати з командами вищого рівня, тоді футболісти будуть рости. У Першій лізі рівень майстерності інший", — сказав наставник.

Нагадаємо, Лівий берег поступився за підсумками двоматчевого протистояння з Оболонню за місце в Українській Прем'єр-лізі. Перший матч завершився перемогою "пивоварів", а в другому була зафіксована нічия.