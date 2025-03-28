Без слабких місць, – тренер Лівого берега високо оцінив рівень Олександрії

Головний тренер столичного Лівого берега Віталій Первак назвав Олександрію Руслана Ротаня командою без слабких місць.

Його слова передає Футбол24.

" Усі розуміють, що приїжджає команда, яка перебуває серед призерів і претендує на єврокубки. Ми передивлялися Олександрію, слідкуємо, робимо відеоаналіз. Але м’яч круглий, трава – зелена. Буде цікаво.

Олександрія – дуже зіграна команда. Без слабких місць. Кожна лінія доповнює одна одну. З такою збалансованою командою дуже складно грати. У першому колі не дали вони нам зробити нічого взагалі. Пов’язали по руках і ногах. У меншості ми ще якийсь час терпіли, але два стандарти зіграли свою роль. Олександрія на стандартах дуже сильна. Зараз є над чим задуматись", – сказав Первак.

У 22 турі Української Прем'єр-ліги Лівий берег зіграє саме проти Олександрії. Поєдинок відбудеться у суботу, 29 березня, на арені "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Лівий берег продовжує боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Наразі кияни знаходяться на 11 позиції, маючи в активі 22 бали. Від зони перехідних матчів команду відділяє 4 пункти. Попередній матч, проти Кривбаса, клуби не дограли.