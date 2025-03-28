Без слабких місць, – тренер Лівого берега високо оцінив рівень Олександрії
Віталій Первак
ФК Лівий берег
Головний тренер столичного Лівого берега Віталій Первак назвав Олександрію Руслана Ротаня командою без слабких місць.
Його слова передає Футбол24.
"Усі розуміють, що приїжджає команда, яка перебуває серед призерів і претендує на єврокубки. Ми передивлялися Олександрію, слідкуємо, робимо відеоаналіз. Але м’яч круглий, трава – зелена. Буде цікаво.
Олександрія – дуже зіграна команда. Без слабких місць. Кожна лінія доповнює одна одну. З такою збалансованою командою дуже складно грати. У першому колі не дали вони нам зробити нічого взагалі. Пов’язали по руках і ногах. У меншості ми ще якийсь час терпіли, але два стандарти зіграли свою роль. Олександрія на стандартах дуже сильна. Зараз є над чим задуматись", – сказав Первак.
У 22 турі Української Прем'єр-ліги Лівий берег зіграє саме проти Олександрії. Поєдинок відбудеться у суботу, 29 березня, на арені "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Лівий берег продовжує боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Наразі кияни знаходяться на 11 позиції, маючи в активі 22 бали. Від зони перехідних матчів команду відділяє 4 пункти. Попередній матч, проти Кривбаса, клуби не дограли.