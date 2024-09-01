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У нас не на всіх позиціях є оптимальні кадри: тренер Колоса назвав причину невдалого старту

Ігор Чернявський — 1 вересня, 11:35
У нас не на всіх позиціях є оптимальні кадри: тренер Колоса назвав причину невдалого старту
ФК Колос

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв вважає, що команда укомплектована не найкращим чином.

Про це він сказав після поразки від Олександрії в 5 турі чемпіонату України. Його слова наводить офіційний сайт Колоса.

"Нам потрібно покращувати рух без мʼяча, без цього нічого іншого не буде. У нас не на всіх позиціях є оптимальні кадри, і це трішки ускладнює ситуацію. Ми можемо показувати на теоріях та пропрацьовувати на тренуваннях, але якщо ти у грі у ключовому епізоді не розумієш важливість ситуації, своїй позиції і не допрацьовуєш на своїй позиції на максимальних зусиллях все решта буде неважливою", — сказав Поздєєв.

Після 5 зіграних матчів Колос має у своєму активі лише 2 очки та посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ. Під керівництвом Поздєєва, який очолив команду наприкінці сезону-2023/25, команда здобула поки лише одну перемогу — над Зорею в останньому турі попереднього чемпіонату.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Олександр Поздєєв

Колос

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