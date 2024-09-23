Тренер Колоса – про першу перемогу у сезоні: Для нас це дуже вагомий ковток повітря

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв прокоментував перемогу над Зорею (1:0) у 7-му турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 та заявив, що для команди це дуже вагомий ковток повітря.

Про це він заявив на післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Емоції позитивні. Важкий шлях до цієї перемоги пройшли, багато чому навчилися, стали сильнішими. Я вважаю, що в нас ситуація стабілізується. Вона ще в процесі, але є покращення. Дуже скучили за цим, для нас це дуже вагомий ковток повітря. Ми готуємося, дуже важко тренуємося. Ми на якусь удачу не розраховуємо. Нам потрібно розраховувати на свої сили, зробити від себе максимум – а там вже футбол покаже", – сказав Поздєєв.

Зазначимо, що для Колоса це перша перемога у сезоні. Тепер клуб із Ковалівки за 7 матчів має 6 очок із 21 можливих та посідає 13 місце у турнірній таблиці.

У наступному турі їх чекає виїзд до Руха у Львів. Матч відбудеться 29 вересня. Початок – о 15:30 за київським часом.