Артета чи Гвардіола: Фернандес назвав тренерів, чий стиль буде схожий на гру Карпат

Сергій Шаховець — 31 січня 2026, 19:10
Іспанський тренер Карпат Фран Фернандес назвав відомих фахівців, чий футбол схожий з його баченням.

Слова наставника цитує пресслужба "левів".

Фернандес зауважив, що немає конкретного кумира серед представників тренерського цеху, але є фахівці, за якими він спостерігає.

"Унаї Емері для мене був прикладом для наслідування, бо це було на етапі мого власного формування як тренера, і він тоді працював у першій команді. Я думаю, що багато іспанських тренерів мають схожий ігровий стиль, і моє бачення дуже схоже на їхнє. Зараз, наприклад, дивляться на Артету чи Гвардіолу – я вважаю їх великими тренерами. Один із більшим досвідом, інший з трохи меншим", – зазначив Фернандес.

Втім, іспанець не збирається копіювати когось з великих тренерів, адже має власну філософію.

"Я вважаю, що у мене є власний стиль. Я не слідую конкретній філософії – я дотримуюся власної моделі, яку будував роками, і в межах цієї моделі я адаптуюсь під футболістів, які є в команді", – сказав Фернандес.

Нагадаємо, що Фран Фернандес очолив львівські Карпати на початку січня 2026 року. На цій посаді іспанець замінив Владислава Лупашка, з яким клуб завершив співпрацю напередодні Нового року.

У турнірній таблиці УПЛ Карпати посідають 9 місце з 19 очками після 16 зіграних матчів.

