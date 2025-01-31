Шовковський: Логістика завжди має значення
Олександр Шовковський
ФК Динамо Київ
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковського заявив, що логістика вплинула на результати команди в Лізі Європи нинішнього сезону.
Слова 50-річного фахівця передає пресслужба киян.
"Безумовно, хто б що не казав, логістика завжди має значення, особливо, коли ти цілеспрямовано готуєшся до певного суперника. Це підтвердили результати й обставини, в яких ми готувалися до цих двох матчів", – заявив Шовковський.
Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс в ексклюзивному коментарі Чемпіон заявив, що рішення проводити домашні матчі єврокубків у німецькому Гамбурзі було помилковим.
Зазначимо, що "біло-сині" фінішували на 34 місці у турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи, записавши до свого активу 4 очки.
Раніше визначився найкращий гравець заключного, восьмого туру ЛЄ, Динамо Київ – РФШ.