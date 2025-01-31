Шовковський: Логістика завжди має значення

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковського заявив, що логістика вплинула на результати команди в Лізі Європи нинішнього сезону.

Слова 50-річного фахівця передає пресслужба киян.

"Безумовно, хто б що не казав, логістика завжди має значення, особливо, коли ти цілеспрямовано готуєшся до певного суперника. Це підтвердили результати й обставини, в яких ми готувалися до цих двох матчів", – заявив Шовковський.

Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс в ексклюзивному коментарі Чемпіон заявив, що рішення проводити домашні матчі єврокубків у німецькому Гамбурзі було помилковим.

Зазначимо, що "біло-сині" фінішували на 34 місці у турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи, записавши до свого активу 4 очки.

Раніше визначився найкращий гравець заключного, восьмого туру ЛЄ, Динамо Київ – РФШ.