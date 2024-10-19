Шовковський розповів про стан Ярмоленка
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про стан травмованих гравців команди, зокрема Андрія Ярмоленка.
Слова наставника киян наводить УПЛ ТБ.
"Ярмоленко провів кілька тренувань, але, на жаль, у нього є проблеми з ахіллом, і він на деякий час випав. Він намагався тренуватися, але травма йому заважає, і він буде вимушений продовжити лікування.
Піхальонок тільки почав бігову роботу, є проблеми у Шепелєва. Навантаження на гравців достатньо велике. Графік – щільний, ігор – багато, футболісти не встигають відновлюватися, і це проблема, яка часто обговорюється і підіймається. Треба про це говорити", – сказав Шовковський.
Сьогодні, 19 жовтня Динамо у 10 турі УПЛ розгромило Оболонь 5:1. Ярмоленко раніше також не був викликаний до лав збірної України на жовтневі матчі Ліги націй проти Грузії (перемога 1:0) та Чехії (нічия 1:1).