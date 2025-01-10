Із сильним суперником завжди цікаво грати: тренер Динамо U-19 – про матч з Аталантою в Юнацькій Лізі УЄФА

Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк поговорив про Аталанту, з якою його команда зустрінеться у межах 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА.

Слова українського фахівця наводить сайт киян.

"З усіх можливих варіантів нам випав найцікавіший суперник, оскільки школа Аталанти вважається однією з найсильніших не лише в Італії, а й по всій Європі.

Знаю з власного досвіду, а також за відгуками тренерів, які їздять на міжнародні турніри, що завжди, коли у змаганнях брали участь команди Аталанти різних вікових категорій, то вони завжди демонстрували високий рівень підготовки й проти них завжди було важко грати.

У той же час, завжди із сильним суперником цікаво грати, протистояти й у фізичному, й у тактичному плані. Це гідний суперник, у поєдинку з яким буде цікаво проявити себе та здобути перемогу", – сказав Костюк.