Із сильним суперником завжди цікаво грати: тренер Динамо U-19 – про матч з Аталантою в Юнацькій Лізі УЄФА
Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк поговорив про Аталанту, з якою його команда зустрінеться у межах 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА.
Слова українського фахівця наводить сайт киян.
"З усіх можливих варіантів нам випав найцікавіший суперник, оскільки школа Аталанти вважається однією з найсильніших не лише в Італії, а й по всій Європі.
Знаю з власного досвіду, а також за відгуками тренерів, які їздять на міжнародні турніри, що завжди, коли у змаганнях брали участь команди Аталанти різних вікових категорій, то вони завжди демонстрували високий рівень підготовки й проти них завжди було важко грати.
У той же час, завжди із сильним суперником цікаво грати, протистояти й у фізичному, й у тактичному плані. Це гідний суперник, у поєдинку з яким буде цікаво проявити себе та здобути перемогу", – сказав Костюк.
Матч Динамо та Аталанти в 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА відбудеться 11 лютого.
Нагадаємо, що "біло-сині" пройшли без поразок плейоф переможців. Український клуб переміг у протистояннях з Марибором (1:1, 3:1) та 2 Корріку (5:0, 4:1).
Раніше перша команда Динамо провела перший товариський матч на тренувальному зборі в Туреччині. Підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки у грі з Магдебургом (1:3), колективом другої німецької Бундесліги.