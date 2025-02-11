Ми 40 років їх не перемагали: тренер Бреста – про матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів
Головний тренер Брест Ерік Руа вважає, що його гравцям непотрібна додаткова мотивація перед матчем з Парі Сен-Жермен в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.
Цитує наставника УЄФА.
"Ми запустили проєкт "Місія нездійсненна" два дні тому. Ми бачили Тома Круза в Парижі, тому не зможемо розраховувати на нього. На нас чекає серйозне випробування.
Брест 40 років не обігравав ПСЖ. Нам не потрібна додаткова мотивація. У таких матчах гравці можуть зачепитися. Буде здорово, якщо зможемо перервати серію без перемог. Невдала статистика особистих зустрічей ще не говорить про те, що ми заздалегідь програли", – розповів Руа.
Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Напередодні Брест у чемпіонаті Франції обіграв Нант, а ПСЖ з дублем Усмана Дембеле розгромив Монако.