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Ми 40 років їх не перемагали: тренер Бреста – про матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 01:05
Ерік Руа прокоментував матч з ПСЖ
Ерік Руа
УЄФА

Головний тренер Брест Ерік Руа вважає, що його гравцям непотрібна додаткова мотивація перед матчем з Парі Сен-Жермен в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Цитує наставника УЄФА.

"Ми запустили проєкт "Місія нездійсненна" два дні тому. Ми бачили Тома Круза в Парижі, тому не зможемо розраховувати на нього. На нас чекає серйозне випробування.

Брест 40 років не обігравав ПСЖ. Нам не потрібна додаткова мотивація. У таких матчах гравці можуть зачепитися. Буде здорово, якщо зможемо перервати серію без перемог. Невдала статистика особистих зустрічей ще не говорить про те, що ми заздалегідь програли", – розповів Руа.

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Напередодні Брест у чемпіонаті Франції обіграв Нант, а ПСЖ з дублем Усмана Дембеле розгромив Монако.

Брест ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25

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