Ми 40 років їх не перемагали: тренер Бреста – про матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Головний тренер Брест Ерік Руа вважає, що його гравцям непотрібна додаткова мотивація перед матчем з Парі Сен-Жермен в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Цитує наставника УЄФА.

"Ми запустили проєкт "Місія нездійсненна" два дні тому. Ми бачили Тома Круза в Парижі, тому не зможемо розраховувати на нього. На нас чекає серйозне випробування.

Брест 40 років не обігравав ПСЖ. Нам не потрібна додаткова мотивація. У таких матчах гравці можуть зачепитися. Буде здорово, якщо зможемо перервати серію без перемог. Невдала статистика особистих зустрічей ще не говорить про те, що ми заздалегідь програли", – розповів Руа.