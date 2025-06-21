Лаже: У поєдинку проти Окленда у Бенфіки все вийшло

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував перемогу 6:0 над Оклендом у другому турі клубного чемпіонату світу-2025.

Слова фахівця наводить A Bola.

"У цьому поєдинку у нас все вийшло, але це була найдовша гра у моїй кар'єрі. Особлива подяка нашим вболівальникам, які були тут упродовж п'яти годин, підтримуючи команду. Ми грали так добре, як могли.

У другому таймі, із двома годинами відпочинку, команда вийшла на поле динамічною. Заміни були зроблені за моїм рішенням. Ми зробили кілька змін та отримали результат, який, на нашу думку, влаштує нас. Нам було необхідно подивитися на всі 90 хвилин і побачити результат та якісну гру. Це найголовніше. Дуже хороший результат для нас", – заявив Лаже.