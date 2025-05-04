Щенсний захищатиме ворота Барселони у матчах проти Інтера та Реала

У двох наступних матчах проти міланського Інтера та мадридського Реала ворота Барселони захищатиме Войцех Щенсний. Про це повідомив головний тренер команди Ганс-Дітер Флік.

Німецького фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Щенсний зіграє проти Інтера у Лізі чемпіонів, а потім і проти Реала. Це вже вирішено. Я радий, що тер Штеген знову знаходиться у моєму розпорядженні", – заявив Флік.

Нагадаємо, матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів і Реала у Ла Лізі Барселона проведе 6 і 11 травня відповідно. Раніше основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген відновився після травми. У суботу, 3 травня, 33-річний німець зіграв свій перший матч після 8-місячної перерви – проти Вальядоліда у 34 турі Ла Ліги (перемога 2:1).