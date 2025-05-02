Тер Штеген зіграє перший матч за Барселону за 8 місяців

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що у матчі проти Вальдоліда в чемпіонаті Іспанії основним воротарем команди буде Марк-Андре тер Штеген.

Цитує тренера AS.

"Ротація воротарів – це добре. Щенсному добре відпочити та відновитися. Тер Штеген дуже добре тренується. Він може грати зараз, я не думаю про майбутнє, лише про гру з Вальядолідом, яка призначена для тер Штегена. Я не знаю, що буде далі", – заявив Флік.

Нагадаємо, тер Штеген пропустив майже весь поточний сезон. Він отримав розрив сухожилля правого коліна у вересні минулого року, після чого Барселона вмовила Щенсного відновити кар’єру гравця та підписала польського ветерана на правах вільного агента.

У поточному сезоні на рахунку німецького воротаря 7 пропущених голів у 7 матчах та 1 гра на нуль.

Нагадаємо, Тер Штеген відновив тренування наприкінці березня.