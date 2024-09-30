Флік: Усі в Барселоні хочуть досягти успіху в Лізі чемпіонів

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік поділився очікуваннями від матчу 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Янг Бойз.

Його слова передає Marca.

"Я не знаю, що таке тиск. Це наша робота. Кожен має тиск на своїй роботі. Ми маємо перемогти. Ми маємо забути гру з Монако. У нас зараз нуль очок, але ми граємо вдома проти гарної команди, яка по праву заслужила своє місце у Лізі чемпіонів. Ми впевнені у перемозі.

Ми впевнені, щоб сказати, що хочемо перемогти. Ми програли перший матч, але це не привід для зневіри. Були причини, через які все склалося так, як у матчі з Монако. Ми не знаємо, якою буде ця нова модель Ліги чемпіонів, і саме тому ми маємо набрати якнайбільше очок зараз.

Я програв лише Монако з Барсою у Лізі чемпіонів, мене не хвилює, що сталося торік чи раніше. Ми всі хочемо досягти успіху в Лізі чемпіонів.

У мене дуже позитивний настрій. Команда добре працює та грає у дуже привабливий футбол. Ми можемо знову завоювати повагу в Європі. Ми над цим працюватимемо", – сказав Флік.