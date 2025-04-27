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Флік оцінив шанси Барселони оформити требл в сезоні-2024/25

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 08:47
Флік оцінив шанси Барселони оформити требл в сезоні-2024/25
Ханс-Дітер Флік
ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік висловився про шанси команди оформити требл в сезоні-2024/25 на тлі перемоги в Кубку Іспанії.

Слова фахівця наводить Barcablaugranes.

"Я дуже радий за нашу команду, аже хлопці чудово попрацювали. Дуже пишаюсь тим, як вони боролись за кожен м'яч.

Виграти трофей в Ель-Класико – це зажди щось особливе. Наші вболівальники заслужили на цей Кубок та ці почуття. Після святкування нам треба добре відпочити та готуватись до наступних матчів. Требл можливий, але попереду багато роботи", – розповів Флік.

Зазначимо, що Барселона виграла 32-й Кубок Іспанії, що є найкращим показником. У Реала – 20 перемог у турнірі.

У Ла Лізі "блаугранас" посідають перше місце після 33 турів, набравши до свого активу 76 очок. В Лізі чемпіонів команда зіграє в півфіналі проти Інтера.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

Барселона Кубок Іспанії Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

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