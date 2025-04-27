Флік оцінив шанси Барселони оформити требл в сезоні-2024/25
Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік висловився про шанси команди оформити требл в сезоні-2024/25 на тлі перемоги в Кубку Іспанії.
Слова фахівця наводить Barcablaugranes.
"Я дуже радий за нашу команду, аже хлопці чудово попрацювали. Дуже пишаюсь тим, як вони боролись за кожен м'яч.
Виграти трофей в Ель-Класико – це зажди щось особливе. Наші вболівальники заслужили на цей Кубок та ці почуття. Після святкування нам треба добре відпочити та готуватись до наступних матчів. Требл можливий, але попереду багато роботи", – розповів Флік.
Зазначимо, що Барселона виграла 32-й Кубок Іспанії, що є найкращим показником. У Реала – 20 перемог у турнірі.
У Ла Лізі "блаугранас" посідають перше місце після 33 турів, набравши до свого активу 76 очок. В Лізі чемпіонів команда зіграє в півфіналі проти Інтера.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.