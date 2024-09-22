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Металіст зіграє з Минаєм, ФСК Маріуполь зустрінеться з СК Полтавою в 8 турі Першої ліги

Станіслав Лисак — 22 вересня, 08:48
Металіст зіграє з Минаєм, ФСК Маріуполь зустрінеться з СК Полтавою в 8 турі Першої ліги

У неділю, 22 вересня, відбудеться 2 матчі 8 туру Першої ліги-2024/25.

У першому матчі дня СК Полтава прийматиме ФСК Маріуполь, а харківський Металіст завітає в гості до Миная.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
22 вересня, 8 тур

13:00. СК Полтава – ФСК Маріуполь

15:00. Минай – Металіст

Нагадаємо, що 8 тур стартував учора матчем Діназ – Кремінь, в якому гості здобули мінімальну перемогу. Також ЮКСА переграла МФК Металург, а Кудрівка врятувалась від поразки у поєдинку проти харківського Металіста 1925.

Металіст Минай Чемпіонат України, Перша ліга СК Полтава ФСК Маріуполь

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