Металіст зіграє з Минаєм, ФСК Маріуполь зустрінеться з СК Полтавою в 8 турі Першої ліги
У неділю, 22 вересня, відбудеться 2 матчі 8 туру Першої ліги-2024/25.
У першому матчі дня СК Полтава прийматиме ФСК Маріуполь, а харківський Металіст завітає в гості до Миная.
Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
22 вересня, 8 тур
22 вересня, 8 тур
13:00. СК Полтава – ФСК Маріуполь
15:00. Минай – Металіст
Нагадаємо, що 8 тур стартував учора матчем Діназ – Кремінь, в якому гості здобули мінімальну перемогу. Також ЮКСА переграла МФК Металург, а Кудрівка врятувалась від поразки у поєдинку проти харківського Металіста 1925.