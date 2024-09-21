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Поділля перемогло Ниву, Металіст 1925 розписав нічию із Кудрівкою у 8 турі Першої ліги

Андрій Яросименко — 21 вересня, 16:18
Поділля перемогло Ниву, Металіст 1925 розписав нічию із Кудрівкою у 8 турі Першої ліги

Сьогодні, 21 вересня, відбулося три матчі 8 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

Зокрема, ЮКСА здобула вольову перемогу над МФК Металургом, а Кудрівка врятувалась від поразки у поєдинку проти харківського Металіста 1925.

Чемпіонат України – Перша ліга
8 тур, 21 вересня

ЮКСА – МФК Металург 2:1 (1:0)

Голи: 0:1 – 38 Бандурин, 1:1 – 86 Дебелко, 2:1 – 90+5 Махнев.

Металіст 1925 – Кудрівка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Юрченко, 1:1 – 90+5 Легостаєв.

Поділля – Нива Т (1:0) (0:0)

Голи: 1:0 – 71 Шаврін.

Наразі турнірну таблицю очолює Агробізнес, який має 21 очко після серії перемог в усіх зустрічах. Останнє місце чемпіонату займає вишгородський Діназ, в активі команди 2 бали.

Нагадаємо, що 8 тур стартував учора матчем Діназ – Кремінь, в якому гості здобули мінімальну перемогу.

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