Маріуполь прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Полтавою у 9 турі Першої ліги

Сьогодні, 27 вересня, відбудуться два матчі 9 туру Першої ліги сезону-2024/25.

Маріуполь прийме Кремінь. Команди зараз ідуть у нижній частині турнірній таблиці групи А. Клуб із Кременчука набрав 4 очки за 6 поєдинків. Маріуполь має 8 очок, але відіграв на матч більше.

В іншому матчі дня Металіст 1925 прийме Полтаву. Харків'яни невдало почали сезон, тому мають лише 10 очок за 7 ігор. Стільки ж зустрічей відіграли і полтавці, але у них 17 балів.

Чемпіонат України – Перша ліга

9 тур, 27 вересня

14:00 Маріуполь – Кремінь

16:00 Металіст 1925 – Полтава

Нагадаємо, раніше президент Полтави заявив, що клуб планує боротися за вихід до УПЛ.