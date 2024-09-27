Маріуполь прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Полтавою у 9 турі Першої ліги
Металіст 1925
Сьогодні, 27 вересня, відбудуться два матчі 9 туру Першої ліги сезону-2024/25.
Маріуполь прийме Кремінь. Команди зараз ідуть у нижній частині турнірній таблиці групи А. Клуб із Кременчука набрав 4 очки за 6 поєдинків. Маріуполь має 8 очок, але відіграв на матч більше.
В іншому матчі дня Металіст 1925 прийме Полтаву. Харків'яни невдало почали сезон, тому мають лише 10 очок за 7 ігор. Стільки ж зустрічей відіграли і полтавці, але у них 17 балів.
Чемпіонат України – Перша ліга
9 тур, 27 вересня
14:00 Маріуполь – Кремінь
16:00 Металіст 1925 – Полтава
Нагадаємо, раніше президент Полтави заявив, що клуб планує боротися за вихід до УПЛ.