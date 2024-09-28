Епіцентр прийме Поділля, Буковина зіграє з Минаєм у 9 турі Першої ліги
Сьогодні, 28 вересня, відбудуться три матчі 9 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.
Буковина прийме Минай. Наразі команди розташувалися на 3 та 6 місцях групи A. відповідно.
У другому матчі відбудеться подільське дербі. Епіцентр прийме Поділля. А завершиться ігровий день у Першій лізі зустріччю Металіста та Прикарпаття.
Чемпіонат України – Перша ліга
9 тур, 28 вересня
13:00 Буковина – Минай
14:00 Епіцентр – Поділля
15:30 Металіст – Прикарпаття
Нагадаємо, напередодні ФСК Маріуполь здобув мінімальну перемогу над Кременем, а Металіст 1925 поступився лідеру групи B – СК Полтаві.
Наразі одноосібним лідером Першої ліги є Агробізнес, в активі клубу 21 очко після серії з 7 перемог.