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Епіцентр прийме Поділля, Буковина зіграє з Минаєм у 9 турі Першої ліги

Андрій Яросименко — 28 вересня, 07:58
Епіцентр прийме Поділля, Буковина зіграє з Минаєм у 9 турі Першої ліги

Сьогодні, 28 вересня, відбудуться три матчі 9 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

Буковина прийме Минай. Наразі команди розташувалися на 3 та 6 місцях групи A. відповідно.

У другому матчі відбудеться подільське дербі. Епіцентр прийме Поділля. А завершиться ігровий день у Першій лізі зустріччю Металіста та Прикарпаття.

Чемпіонат України – Перша ліга
9 тур, 28 вересня

13:00 Буковина – Минай

14:00 Епіцентр – Поділля

15:30 Металіст – Прикарпаття

Нагадаємо, напередодні ФСК Маріуполь здобув мінімальну перемогу над Кременем, а Металіст 1925 поступився лідеру групи B – СК Полтаві.

Наразі одноосібним лідером Першої ліги є Агробізнес, в активі клубу 21 очко після серії з 7 перемог.

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Чемпіонат України, Перша ліга

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