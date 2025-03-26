Мудрик одна з причин: в Поліссі зізналися, чому відмовилися продавати одного зі своїх лідерів

Головний скаут Полісся Анатолій Волков розповів, чому житомирський клуб відхилив пропозиції європейських клубів щодо півзахисника Олександра Назаренка, зазначивши, що влітку таких пропозицій побільшає.

Про це він сказав у інтерв'ю клубній пресслужбі.

"Були офіційні пропозиції по Назаренку від двох клубів, було багато розмов, чуток, дзвінків. Поки ми задоволені тим, що є. Думаю, що влітку пропозиції буде ще більше. Для нас це важливий футболіст. Нам потрібні спортивні результати в цьому сезоні. Ми розуміли, що це гравець національної збірної України й шанси отримувати там ігрову практику на позиції лівого вінгера зважаючи на обставини й ситуацію з Мудриком підвищилися. Це теж фактор для потенційного збільшення трансферної вартості", – пояснив Волков.

За його словами, взимку гравця продавати було недоцільно.

"Я не впевнений. Вирішував, звісно ж, президент клубу. Ми домовлялися з клубом, розмовляли, були елементи торгу, але от зараз ситуація така. І мені здається, що ми точно не у програшній позиції за наслідками цієї ситуації", – підкреслив він.

Раніше сам президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував трансферні цілі команди, наголосивши, що житомирський клуб розглядає серйозні пропозиції щодо можливого переходу в інший клуб одного зі своїх лідерів Олександра Назаренка.

25-річний футболіст у нинішньому сезоні провів 24 гри за Полісся, забив 7 голів та віддав 7 результативних передач. Контракт Олександра з житомирським клубом чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 2 млн євро.