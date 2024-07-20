Перехід де Лігта з Баварії у Манчестер Юнайтед перебуває на межі зриву
Перехід нідерландського центрального захисника Баварії Маттейсом де Лігта в Манчестер Юнайтед може зірватися.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Переговори між клубами щодо трансферу 24-річного футболіста наразі призупинені.
Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні нідерландського захисника, але не готовий заплатити за нього 50 мільйонів євро плюс бонуси. Водночас Баварія відмовляється знижувати свої вимоги.
Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року/ У минулому сезоні dsy відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.
Раныше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.