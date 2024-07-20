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Перехід де Лігта з Баварії у Манчестер Юнайтед перебуває на межі зриву

Олександр Булава — 20 липня, 08:36
Перехід де Лігта з Баварії у Манчестер Юнайтед перебуває на межі зриву

Перехід нідерландського центрального захисника Баварії Маттейсом де Лігта в Манчестер Юнайтед може зірватися.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Переговори між клубами щодо трансферу 24-річного футболіста наразі призупинені.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні нідерландського захисника, але не готовий заплатити за нього 50 мільйонів євро плюс бонуси. Водночас Баварія відмовляється знижувати свої вимоги.

Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року/ У минулому сезоні dsy відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.

Раныше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.

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