Перехід де Лігта з Баварії у Манчестер Юнайтед перебуває на межі зриву

Перехід нідерландського центрального захисника Баварії Маттейсом де Лігта в Манчестер Юнайтед може зірватися.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Переговори між клубами щодо трансферу 24-річного футболіста наразі призупинені.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні нідерландського захисника, але не готовий заплатити за нього 50 мільйонів євро плюс бонуси. Водночас Баварія відмовляється знижувати свої вимоги.

🚨🔴 🆕 Matthijs de Ligt remains a candidate for Manchester United but the negotiations with FC Bayern are currently on hold!



ManUtd still not willing to pay €50m + add-ons. Bayern will not lower their demands.



De Ligt aware of these facts and on vacation. He is supposed to… pic.twitter.com/1KKKmSSKCp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 19, 2024

Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року/ У минулому сезоні dsy відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.

Раныше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.