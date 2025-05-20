Трабзонспор запланував трансфер ще одного гравця Шахтаря

Трабзонспор влітку знову спробує підписати півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

Про це повідомляє Fotomac.

На підписанні гравця продовжує наполягати головний тренер турецького клубу Фатіх Текке. У зв'язку з цим Трабзонспор підготує оновлену пропозицію за 24-річного футболіста.

Сторони вже проводили переговори взимку. Тоді "гірники" не погодились продавати півзахисника за 7 млн євро та вимагали щонайменше 12 млн.

У нинішньому сезоні Артем Бондаренко провів 40 матчів, у яких відзначився 12 голами та 7 результативних передач.

Нагадаємо, взимку Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.