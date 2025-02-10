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Динамо скасувало товариський матч з румунським клубом

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 13:35
Динамо скасувало товариський матч з румунським клубом
ФК Динамо

Київське Динамо не зіграє товариський матч проти Чіксереди Меркурі Чук.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Причини такого рішення залишаються невідомими. Нагадаємо, зустріч було заплановано на завтра, 11 лютого.

Сьогодні "біло-сині" зіграють товариський матч із данським Есб'єргом. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. В прямому етері зустріч транслюватиме сайт "Чемпіон".

Нагадаємо, у минулому спарингу столичний колектив впевнено розгромив Шкендію.

Раніше інший клуб УПЛ скасував два спаринги на зборах у Туреччині.

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