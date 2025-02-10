Динамо скасувало товариський матч з румунським клубом

Київське Динамо не зіграє товариський матч проти Чіксереди Меркурі Чук.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Причини такого рішення залишаються невідомими. Нагадаємо, зустріч було заплановано на завтра, 11 лютого.

⚠️ Відбулися зміни у програмі контрольних матчів динамівців на НТЗ в Туреччині, де команда готується до поновлення сезону УПЛ.



❌ Завтра, 11 лютого, підопічні Олександра Шовковського мали зіграти із румунською командою «Чіксереда Меркуря Чук», але поєдинок було скасовано. pic.twitter.com/JWDYJHNlWg — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 10, 2025

Сьогодні "біло-сині" зіграють товариський матч із данським Есб'єргом. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. В прямому етері зустріч транслюватиме сайт "Чемпіон".

Нагадаємо, у минулому спарингу столичний колектив впевнено розгромив Шкендію.

Раніше інший клуб УПЛ скасував два спаринги на зборах у Туреччині.