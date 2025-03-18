Зоря програла середняку Першої ліги, Полісся та Буковина зіграли внічию в товариському матчі
Оболонь Київ
Під час паузи на матчі збірних клуби Української Прем'єр-ліги проводять товариські матчі. 18 березня спаринги зіграли 3 клуби елітного дивізіону.
Київська Оболонь у результативному матчі з рахунком 3:2 переграла першоліговий Епіцентр.
Інший клуб Першої ліги Кудрівка мінімально здолала Зорю.
Житомирське Полісся також в якості суперника знайшло представника другого за силою дивізіону. Матч "вовків" та Буковини завершився внічию.
Футбол – товариські матчі
18 березня
Оболонь – Епіцентр 3:2
Голи: Курко 6, Ломницький 32, Тарануха 51 – інформація відсутня
Зоря – Кудрівка 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Шершень (66)
Полісся – Буковина 0:0
Нагадаємо, наставник Зорі Младен Бартулович пояснив, чому не грає Владислав Супряга.