Чорноморець у товариському матчі здолав клуб з Косова
ФК Чорноморець
Чорноморець продовжує підготовку до другої частини Української Прем'єр-ліги, зігравши свій четвертий товариський матч на зборах у Туреччині.
Сьогодні, 30 січня, одеський клуб здолав клуб Малішева з Косова. Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав Еміль Мустафаєв.
Зазначимо, що це вже другий поєдинок з косоварським клубом – раніше Чорноморець обіграв Дріту.
Товариський матч
30 січня
Чорноморець – Малішева 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мустафаєв, 74
В наступному поєдинку підопічні Бабича зіграють проти болгарської Фратрії. Матч відбудеться у вівторок, 4 січня.
Нагадаємо, попередній спаринг одеситів завершився скандалом, за підсумками якого суперники відмовились догравати зустріч.