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Чорноморець у товариському матчі здолав клуб з Косова

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 19:38
Чорноморець обіграв Малішева на зборах
ФК Чорноморець

Чорноморець продовжує підготовку до другої частини Української Прем'єр-ліги, зігравши свій четвертий товариський матч на зборах у Туреччині.

Сьогодні, 30 січня, одеський клуб здолав клуб Малішева з Косова. Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав Еміль Мустафаєв.

Зазначимо, що це вже другий поєдинок з косоварським клубом – раніше Чорноморець обіграв Дріту.

Товариський матч
30 січня

Чорноморець – Малішева 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мустафаєв, 74

В наступному поєдинку підопічні Бабича зіграють проти болгарської Фратрії. Матч відбудеться у вівторок, 4 січня.

Нагадаємо, попередній спаринг одеситів завершився скандалом, за підсумками якого суперники відмовились догравати зустріч.

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