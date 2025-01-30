Чорноморець у товариському матчі здолав клуб з Косова

Чорноморець продовжує підготовку до другої частини Української Прем'єр-ліги, зігравши свій четвертий товариський матч на зборах у Туреччині.

Сьогодні, 30 січня, одеський клуб здолав клуб Малішева з Косова. Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав Еміль Мустафаєв.

Зазначимо, що це вже другий поєдинок з косоварським клубом – раніше Чорноморець обіграв Дріту.

Товариський матч

30 січня

Чорноморець – Малішева 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мустафаєв, 74

В наступному поєдинку підопічні Бабича зіграють проти болгарської Фратрії. Матч відбудеться у вівторок, 4 січня.

Нагадаємо, попередній спаринг одеситів завершився скандалом, за підсумками якого суперники відмовились догравати зустріч.