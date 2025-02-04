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Чорноморець влаштував гольову перестрілку з грузинським Колхеті-1913 у спарингу

Микола Дендак — 4 лютого 2025, 21:50
Чорноморець влаштував гольову перестрілку з грузинським Колхеті-1913 у спарингу
ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої частини сезону-2024/25. У товариському матчі клуб зіграв проти грузинського Колхеті-1913.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою грузинів з рахунком 4:3. Це був дуже яскравий матч. Спершу двічі забили гравці Колеті. Одесити відповіли тричі, але на останніх хвилинах зустрічі грузини вирвали перемогу.

Товариський матч
4 лютого

Чорноморець (Україна) – Колхеті-1913 (Грузія) 3:4 (1:2)

Нагадаємо, нещодавній спаринг одеситів завершився скандалом, за підсумками якого суперники відмовились догравати зустріч.

товариський матч Чорноморець

Чорноморець

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