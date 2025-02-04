Чорноморець влаштував гольову перестрілку з грузинським Колхеті-1913 у спарингу
ФК Чорноморець
Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої частини сезону-2024/25. У товариському матчі клуб зіграв проти грузинського Колхеті-1913.
Поєдинок завершився мінімальною перемогою грузинів з рахунком 4:3. Це був дуже яскравий матч. Спершу двічі забили гравці Колеті. Одесити відповіли тричі, але на останніх хвилинах зустрічі грузини вирвали перемогу.
Товариський матч
4 лютого
Чорноморець (Україна) – Колхеті-1913 (Грузія) 3:4 (1:2)
Нагадаємо, нещодавній спаринг одеситів завершився скандалом, за підсумками якого суперники відмовились догравати зустріч.