Чорноморець влаштував гольову перестрілку з грузинським Колхеті-1913 у спарингу

Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої частини сезону-2024/25. У товариському матчі клуб зіграв проти грузинського Колхеті-1913.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою грузинів з рахунком 4:3. Це був дуже яскравий матч. Спершу двічі забили гравці Колеті. Одесити відповіли тричі, але на останніх хвилинах зустрічі грузини вирвали перемогу.

Товариський матч

4 лютого

Чорноморець (Україна) – Колхеті-1913 (Грузія) 3:4 (1:2)

Нагадаємо, нещодавній спаринг одеситів завершився скандалом, за підсумками якого суперники відмовились догравати зустріч.