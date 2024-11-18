Провідного гравця Тоттенгема дискваліфікували на 7 матчів за расизм

Футбольна асоціація Англії відсторонила півзахисника Тоттенгема та збірної Уругваю Родріго Бентанкура на сім поєдинків.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

27-річний футболіст не зможе виступати у змаганнях під егідою FA, однак матиме можливість грати в Лізі Європи. Окрім того, уругваєць заплатить 100 тисяч фунтів штрафу за порушення правил інтерв'ю зі ЗМІ.

Дискваліфікацію Бентанкур отримав, за те, що на початку літа в уругвайській телепередачі сказав, що південнокорейці усі на одне обличчя. Пізніше уругваєць перепросив перед корейським партнером по команди Сон Хин Міном, а той відповів, що це залишається в минулому і в їхніх взаємовідносинах нічого не змінилося.

Зазначимо, що Тоттенгем зустрінеться в найближчих семи матчах в Англії з Манчестер Сіті, Фулгемом, Борнмутом, Челсі, Саутгемптоном, Ліверпулем в АПЛ, а також 19 грудня на "шпор" очікує чвертьфінал Кубка ліги з Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Родріго Бентанкур провів за Тоттенгем 15 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Напередодні футбольний клуб Бундесліги Санкт-Паулі зробив офіційну заяву, що більше не використовуватиме платформу "X", аргументувавши це тим, що соцмережею ширяться расистські настрої.