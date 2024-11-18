Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Провідного гравця Тоттенгема дискваліфікували на 7 матчів за расизм

Станіслав Лисак — 18 листопада 2024, 13:34
Провідного гравця Тоттенгема дискваліфікували на 7 матчів за расизм
Федерація футболу Уругваю

Футбольна асоціація Англії відсторонила півзахисника Тоттенгема та збірної Уругваю Родріго Бентанкура на сім поєдинків.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

27-річний футболіст не зможе виступати у змаганнях під егідою FA, однак матиме можливість грати в Лізі Європи. Окрім того, уругваєць заплатить 100 тисяч фунтів штрафу за порушення правил інтерв'ю зі ЗМІ.

Дискваліфікацію Бентанкур отримав, за те, що на початку літа в уругвайській телепередачі сказав, що південнокорейці усі на одне обличчя. Пізніше уругваєць перепросив перед корейським партнером по команди Сон Хин Міном, а той відповів, що це залишається в минулому і в їхніх взаємовідносинах нічого не змінилося.

Зазначимо, що Тоттенгем зустрінеться в найближчих семи матчах в Англії з Манчестер Сіті, Фулгемом, Борнмутом, Челсі, Саутгемптоном, Ліверпулем в АПЛ, а також 19 грудня на "шпор" очікує чвертьфінал Кубка ліги з Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Родріго Бентанкур провів за Тоттенгем 15 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Напередодні футбольний клуб Бундесліги Санкт-Паулі зробив офіційну заяву, що більше не використовуватиме платформу "X", аргументувавши це тим, що соцмережею ширяться расистські настрої.

Чемпіонат Англії, АПЛ Бентанкур Сон Хин Мін Тоттенгем

Чемпіонат Англії, АПЛ

Два клуби АПЛ проявляють інтерес до Погба
Ван Ністелрой може очолити клуб АПЛ
Мудрик взимку може змінити клубну прописку в АПЛ
Українське алкодербі в АПЛ: ще один клуб оголосив про співпрацю з Nemiroff
Англійські ЗМІ опублікували відео, на якому скандальний арбітр АПЛ нюхає "білий порошок"

Останні новини