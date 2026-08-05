Тоттенгем націлився на ще одну зірку Ліверпуля
Тоттенгем зацікавлений у підписанні півзахисника Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Лондонський клуб веде прямі переговори з оточенням нідерландця щодо можливого переходу цього літа.
Хоча у липні мерсісайдці категорично відкидали продаж футболіста, зараз позиція клубу може змінитися під тиском вигідної фінансової пропозиції, а також на тлі потенційного підписання Бредлі Барколя з ПСЖ.
Минулого літа Гакпо продовжив контракт із Ліверпулем до 2030 року. Трансферна вартість 27-річного нідерландця наразі оцінюється в 60 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку гравця 9 голів і 6 асистів у 52 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.
Крім того, він став найрезультативнішим гравцем збірної Нідерландів на ЧС-2026, записавши до свого активу 3 голи та 1 результативну передачу в 4 поєдинках.
Нагадаємо, у червні "шпори" підписали контракт з ексзахисником Ліверпуля Ендрю Робертсоном.