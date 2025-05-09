Скандальний ексдиректор Ювентуса може повернутися в Тоттенгем

Скандальний спортивний директор Фабіо Паратічі близький до відновлення роботи після тривалої дискваліфікації.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський функціонер близький до повернення в лондонський Тоттенгем. Раніше Паратічі вів переговори з Міланом, однак "россонері" відмовилися від його запрошення.

20 липня 2025-го завершиться 30-місячна дискваліфікація Фабіо Паратічі за фінансові махінації під час його роботи в Ювентусі.

Через це відсторонення 52-річний італієць був змушений залишити свою посаду в Тоттенгемі.