Челсі продав півзахисника у клуб Серії А

Півзахисник лондонського Челсі Чезаре Казадеї став гравцем Торіно.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Строки підписаної угоди наразі невідомі. За інформацією інсайдерів, трансфер обійшовся Торіно у 15 мільйонів євро. Окрім того, Челсі отримає 15% від майбутнього перепродажу Казадеї.

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Cesare Casadei

10 gennaio 2003, Ravenna

Centrocampista, Torino Football Club pic.twitter.com/UVfwmoXZaf — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 2, 2025

Зазначимо, що хавбек приєднався до "синіх" влітку 2022 року за таку саму суму з Інтера.

У сезоні-2024/25 Чезаре зіграв 6 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Протягом своєї кар'єри у Лондоні футболіст двічі відправлявся в оренди – у Редінг та Лестер.

Раніше повідомлялось, що колишній вінгер Челсі продовжить кар'єру у Катарі.