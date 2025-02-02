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Челсі продав півзахисника у клуб Серії А

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 11:39
Чезаре Казадеї став гравцем Торіно
Чезаре Казадеї
Торіно

Півзахисник лондонського Челсі Чезаре Казадеї став гравцем Торіно.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Строки підписаної угоди наразі невідомі. За інформацією інсайдерів, трансфер обійшовся Торіно у 15 мільйонів євро. Окрім того, Челсі отримає 15% від майбутнього перепродажу Казадеї.

Зазначимо, що хавбек приєднався до "синіх" влітку 2022 року за таку саму суму з Інтера.

У сезоні-2024/25 Чезаре зіграв 6 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Протягом своєї кар'єри у Лондоні футболіст двічі відправлявся в оренди – у Редінг та Лестер.

Раніше повідомлялось, що колишній вінгер Челсі продовжить кар'єру у Катарі.

Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Футбольні трансфери Челсі Чезаре Казадеї

Чезаре Казадеї

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