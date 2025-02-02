Челсі продав півзахисника у клуб Серії А
Чезаре Казадеї
Торіно
Півзахисник лондонського Челсі Чезаре Казадеї став гравцем Торіно.
Про це повідомляє пресслужба "биків".
Строки підписаної угоди наразі невідомі. За інформацією інсайдерів, трансфер обійшовся Торіно у 15 мільйонів євро. Окрім того, Челсі отримає 15% від майбутнього перепродажу Казадеї.
Зазначимо, що хавбек приєднався до "синіх" влітку 2022 року за таку саму суму з Інтера.
У сезоні-2024/25 Чезаре зіграв 6 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Протягом своєї кар'єри у Лондоні футболіст двічі відправлявся в оренди – у Редінг та Лестер.
Раніше повідомлялось, що колишній вінгер Челсі продовжить кар'єру у Катарі.