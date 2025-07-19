Півзахисник Лейпцига та збірної Нідерландів зацікавив топклуби АПЛ

Лідер РБ Лейпциг Хаві Сімонс зацікавив два топклуби з чемпіонату Англії.

Про це повідомляє Talksport.

Трансфер 22-річного хавбека розглядають лондонські Арсенал та Челсі. Сам нідерландець готовий залишити "биків" через бажання зробити наступний крок в кар'єрі та грати у Лізі чемпіонів.

Лейпциг заплатив 43 мільйони фунтів ПСЖ за перехід Сімонса минулого сезону, а ще 26 млн були зафіксовані як бонуси, але не усі з них було виплачено через непотрапляння команди до ЛЧ на наступну кампанію.

За інформацією інсайдерів, Сімонс має фіксовану клаусулу в контракті – 68 мільйонів євро, тому переговори мають бути легшими, аніж щодо Беньяміна Шешко.

В сезоні-2024/25 півзахисник зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав 8 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює Сімонса у 70 млн євро.

Раніше лондонський Арсенал оголосив про підписання вінгера Челсі Ноні Мадуеке.