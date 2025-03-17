Скандал через авторські права: тілоохоронець Мессі готовий вийти на бій з відомим блогером

Нове медійне шоу розгортається у США, і знову в центрі скандалу опинився суперзірка WWE та ютубер Логан Пол. Цього разу він вирішив викликати на бій нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі, щоб таким чином вирішити їхній юридичний конфлікт через енергетичні напої.

Пол звинувачує бренд MAS+, який належить аргентинцю, у копіюванні його напою PRIME, що вже призвело до судових позовів з обох сторін.

У Тіктоці блогер заявив, що логотип та дизайн напою Мессі були скопійовані, і тому його команда подала зустрічний позов.

Проте замість розгляду в судах Логан пропонує вирішити питання в ринзі. Сам Мессі на цей виклик не відреагував, а от його охоронець, Яссін Чуеко, вже відповів блогеру.

Чуеко, колишній боєць спецпідрозділу Navy SEAL, чітко дав зрозуміти: Мессі – футболіст, а не боєць, і якщо Пол справді шукає бій, то нехай спробує себе проти нього.

Навряд Мессі відповість на цей виклик, адже аргентинець більше зосереджений на своїй кар’єрі в МЛС, а не на медійних конфліктах. Проте його охоронець цілком може прийняти бій від Пола, що додає ситуації ще більше інтриги.

Хто такий Яссін Чуеко? Він – колишній американський військовий, який служив у Іраку та Афганістані. Відомий своєю підготовкою в змішаних єдиноборствах, він регулярно публікує відео своїх тренувань у Instagram.

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Зараз боєць є особистим тілоохоронцем Мессі, оберігаючи футболіста від фанів на полі та від інших загроз за його межами.

На так давно Чуеко став мемом у соцмережах після своєї невдалої спроби перехопити вболівальника на матчі Інтер Маямі. Охоронець епічно впав, а відео цього епізоду завірусилося серед фанатів.