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Тільки тоді у Дніпра був би шанс: Ротань розповів, що могло врятувати легендарний клуб

Игорь Чернявский — 14 травня, 14:00
Тільки тоді у Дніпра був би шанс: Ротань розповів, що могло врятувати легендарний клуб

Руслан Ротань вважає, що Дніпро був приречений на зникнення футбольної мапи України через байдужість керівництва.

Своїми спогадами про занепад легендарного клубу Ротань поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Думаю, що вже ні. Треба дуже сильно любити футбол керівникам і при будь-яких умовах любити цю емблему, тільки тоді у Дніпра був би шанс. Вже на сьогодні можу точно сказати, що шансів у Дніпра тоді не було і занепад клубу був лиш справою часу", - сказав Ротань.

У сезоні-2014/15 Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи, але вже тоді клуб поглинали проблеми - головному тренеру Мирону Маркевичу доводилося платити гравцям зарплату із власного гаманця.

У 2017 році криза відобразилася і на спортивних результатах - після багатьох сезонів боротьби за найвищі місця дніпряни вилетіли з вищого дивізіону, але через несплату боргів були відправлені у Другу лігу. У 2019 році клуб припинив своє існування.

Дніпро Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

Руслан Ротань

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