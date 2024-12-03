Ключовий хавбек Мілана підтвердив майбутнє продовження контракту з клубом
Тіджані Рейндерс
Фабріціо Романо
Півзахисник Мілана Тіджані Рейндерс заявив, що найближчим часом він підпише з італійським клубом нову угода.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Я збираюся підписати нову угоду з Міланом і я дуже щасливий!
Це великий клуб, і продовжити контракт всього після одного сезону багато означає. Я ще не підписав контракт, але ми майже готові це зробити", – сказав Рейндерс.
Мілан придбав Тіджані Рейндерса влітку 2023 року. "Россонері" заплатили АЗ за 26-річного нідерландця 20,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні Рейндерс взяв участь у 17 матчах, у яких відзначився 6 голами та 3 результативними передачами.
Нещодавно Мілан розгромив Емполі у межах 14 туру Серії А, але це все ще не дозволяє команді Паулу Фонсеки займати місце у єврокубковій зоні.