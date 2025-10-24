Терміни відновлення скоротились: Мареска розповів, коли Делап зможе зіграти за Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував процес відновлення літнього новачка команди Ліама Делапа.

Слова фахівця передає Фабріціо Романо.

Як розповів Мареска, Делап точно не зіграє завтра проти Сандерленда, але зможе вийти на поле у матчі з Вулвергемптоном 29 жовтня у межах Кубку ліги.

🚨🔵 Maresca: “Liam Delap won’t be available for tomorrow game, but the next one yes”. ✅ pic.twitter.com/r9lP8Y9PH4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2025

Нагадаємо, 22-річний нападник став гравцем Челсі цього літа, перебравшись з Іпсвіча за 30 мільйонів євро. Минулого сезону Делап забив 12 м'ячів та віддав дві результативні передачі у 37 матчах.

Форвард не грає 30 серпня, коли отримав ушкодження задньої поверхні стегна в матчі з Фулгемом у межах третього туру АПЛ (2:0).

