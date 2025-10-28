Делап відновився після травми

Головний тренер Челсі Енцо Мареска повідомив про те, що форвард команди Ліам Делап відновився після м’язової травми та готовий взяти участь у наступному матчі лондонців проти Вулвергемптона.

Слова італійського фахівця наводить Sky Sports.

"Ліам доступний до гри. Вчора він без проблем провів всю тренувальну сесію, тож він готовий до завтрашнього матчу, але ми повинні бути обережними з ним. Чи може він відіграти 90 хвилин? Ні. Він два місяці не грав, тому його потрібно повертати поступово", – заявив Мареска.

Нагадаємо, 22-річний нападник став гравцем Челсі цього літа, перебравшись з Іпсвіча за 30 мільйонів євро. Минулого сезону Делап забив 12 м'ячів та віддав дві результативні передачі у 37 матчах.

Форвард не грає 30 серпня, коли отримав ушкодження задньої поверхні стегна в матчі з Фулгемом у межах третього туру АПЛ (2:0).

У середу, 29 жовтня, Челсі в Кубку Ліги зіграє проти Вулвергемптона, початок матчу – о 21:45 за київським часом.