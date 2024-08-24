Сага продовжується: Петряк таки перейде в Чорноморець — ТаТоТаке

Футболіст донецького Шахтаря Іван Петряк перейде до одеського Чорноморця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що клуби досягнули принципової угоди щодо трансферу. Він доєднається до "моряків" до кінця осінньої частини сезону.

Другу половину минулого сезону Петряк провів у оренді в Поліссі, де зіграв 8 матчів і не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про те, що Петряк стане гравцем Чорноморця. Проте того разу клуби не змогли домовитись про умови.

Раніше "моряки" підсилились ще одним гравцем Шахтаря, ним став 19-річний півзахисник Євген Яновіч. Данило Удод і Роман Савченко також приєдналися до Чорноморця. Окрім цього, нещодавно клуб підписав Артура Рудька, який минулий сезон провів у донецькому клубі.