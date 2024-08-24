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Сага продовжується: Петряк таки перейде в Чорноморець — ТаТоТаке

Микола Дендак — 24 серпня, 14:18
Сага продовжується: Петряк таки перейде в Чорноморець — ТаТоТаке
Іван Петряк
Getty Images

Футболіст донецького Шахтаря Іван Петряк перейде до одеського Чорноморця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що клуби досягнули принципової угоди щодо трансферу. Він доєднається до "моряків" до кінця осінньої частини сезону.

Другу половину минулого сезону Петряк провів у оренді в Поліссі, де зіграв 8 матчів і не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про те, що Петряк стане гравцем Чорноморця. Проте того разу клуби не змогли домовитись про умови.

Раніше "моряки" підсилились ще одним гравцем Шахтаря, ним став 19-річний півзахисник Євген Яновіч. Данило Удод і Роман Савченко також приєдналися до Чорноморця. Окрім цього, нещодавно клуб підписав Артура Рудька, який минулий сезон провів у донецькому клубі.

Чорноморець Шахтар Іван Петряк

Іван Петряк

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