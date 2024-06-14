"Він — номер один зараз": Степаненко назвав найкращих опорників Євро-2024
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко склав свій список найкращих футболістів на своїй позиції, які зіграють на Євро-2024.
Досвічений хавбек поділився думкою на ютуб-каналі ВЗБІРНА.
"Мені подобається Родрі, авжеж, це номер один зараз. Чуамені, але він чогось не грав через травму наприкінці сезону чи хворів.
Австрія ж вийшла на чемпіонат Європи? Лаймер мені дуже сподобався, хоча він трохи іншого плану футболіст. Оцей хлопець з Баєра (Роберт Андріх), теж дуже гарний футболіст.
Я особливо слідкую за двома — це Родрі та Деклан Райс. Чуамені травмований постійно, але він мені сподобався, коли грав проти нас за Францію і за Реал — атлетичний, сильний, важко його обіграти", — сказав Степаненко.
На Євро-2024 Україна зіграє в групі E з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Перший матч на турнірі "cиньо-жовті" проведуть 17 червня проти румунів.
Напередодні Степаненко оцінив перспективи молодого конкурента за своєю позицією Володимира Бражка.