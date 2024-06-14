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"Він — номер один зараз": Степаненко назвав найкращих опорників Євро-2024

Владислав Уткін — 14 червня, 20:01
Він — номер один зараз: Степаненко назвав найкращих опорників Євро-2024

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко склав свій список найкращих футболістів на своїй позиції, які зіграють на Євро-2024.

Досвічений хавбек поділився думкою на ютуб-каналі ВЗБІРНА.

"Мені подобається Родрі, авжеж, це номер один зараз. Чуамені, але він чогось не грав через травму наприкінці сезону чи хворів.

Австрія ж вийшла на чемпіонат Європи? Лаймер мені дуже сподобався, хоча він трохи іншого плану футболіст. Оцей хлопець з Баєра (Роберт Андріх), теж дуже гарний футболіст.

Я особливо слідкую за двома — це Родрі та Деклан Райс. Чуамені травмований постійно, але він мені сподобався, коли грав проти нас за Францію і за Реал — атлетичний, сильний, важко його обіграти", — сказав Степаненко.

На Євро-2024 Україна зіграє в групі E з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Перший матч на турнірі "cиньо-жовті" проведуть 17 червня проти румунів.

Напередодні Степаненко оцінив перспективи молодого конкурента за своєю позицією Володимира Бражка.

Збірна України з футболу Тарас Степаненко Євро-2024 з футболу

Тарас Степаненко

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