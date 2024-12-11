Владислав Крапивцов став гравцем Жирони – ЗМІ

Ексголкіпер дніпровського СК Дніпро-1 Владислав Крапивцов став гравцем іспанської Жирони.

Про це повідомляє журналіст Nil Sola.

За інформацією джерела, 19-річний воротар тренувався з першою командою каталонців близько двох тижнів та вже встиг пройти медогляд. Залишився останній крок – поставити свій підпис у контракті.

Крапивцов стане третім українцем, після Циганкова та Довбика, в іспанському клубі.

Нагадаємо, у минулому сезоні воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1 за яку зіграв 25 матчів в чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента.

Раніше повідомлялось, що талановитий воротар пройшов медогляд в англійському Челсі, але сторони не зуміли дійти згоди і гравець відправився на перегляд до Жирони.